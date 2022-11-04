بالصور| أصالة تغني "قارئة الفنجان" لـ عبدالحليم حافظ في ختام "الموسيقى العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

غنت الفنانة أصالة "قارئة الفنجان" واحدة من أشهر القصائد التي غناها "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، وذلك في ختام ليالي الدورة 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في حفل أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وأحيت أصالة الحفل مساء الخميس 3 نوفمبر، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرجة جيهان مرسي مدير المهرجان، وقدمت باقة متنوعة من أشهر أغانيها، بينها: مشيت سنين، خانات الذكريات، شكرا.

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.