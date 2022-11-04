أيام قليلة وهقف على المسرح بعد غياب".. منى زكي تروج لمسرحية "الوش التاني""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها ومتابعيها بوستر ترويجي لمسرحية "الوش التاني" التي تشارك في بطولتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة منى زكي على البوستر: "أيام قليلة بتفصلني عن الوقوف تاني على خشبة المسرح بعد غياب طويل، انتظروني في المسرحية الكوميدية (الوش التاني) من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي.. حقيقي مبسوطة إني هقابل الجمهور السعودي وسعيدة جدا بالتطور اللي حاصل في موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي آل الشيخ".

مسرحية "الوش التاني" بطولة منى زكي، وأحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، وغيرهم.

جدير بالذكر أن منى زكي تعود بمسرحية "الوش التاني" للمسرح، بعد فترة غياب طويلة امتدت لحوالي 20 عامًا، منذ مسرحية "كده أوكيه" التي شارك في بطولتها شريف منير، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، وهاني رمزي.

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