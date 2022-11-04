شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الشاب أحمد على يشارك فى 4 أعمال دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب أحمد على، خلال الفترة المقبلة في السينما المصرية من خلال 4 أفلام دفعة واحدة، حيث يشارك في فيلم "رهبة" مع الفنان أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغدادى، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

فيما يشارك الفنان الشاب أحمد على مع الفنان العالمى مينا مسعود من خلال فيلم "في عز الضهر" وكل من، إيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.

ويظهر أحمد على أيضاً في فيلم "جروب الماميز" مع كل من روبى، يسرا اللوزي، محمد ثروت، دارين حداد، محمود حافظ، والعمل من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

كما يشارك الفنان الشاب أحمد على في فيلم "التجربة المكسيكية"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من، بيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل ومحمد ثروت، والعمل من إخراج شادي علي.











