شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية ريهانا فى فيلم Black Panther: Wakanda Forever تحقق 25 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية الأمريكية ريهانا أحدث أغانى فيلم Black Panther: Wakanda Forever، تحت اسم Lift Me Up، وحازت على إعجاب أكثر من مليون و 300 شخص، من خلال القناة الرسمسة لـ المغنية الأمريكية، وتخطت مشاهدتها أكثر من 25 مليون مشاهدة منذ طرحها يوم 28 أكتوبر الماضى.

وهذه كلمات الأغنية :

Mmh, mmh

Mmh, mmh

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love when you depart

Keep me safe, safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe, safe and sound

Lift (lift) me up

Hold me down

Keep me safe (keep me close)

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light, we need love

Lift me up (lift me up, in your arms)

Hold me down (I need love, I need love, I need love)

Keep me close (hold me, hold me)

Safe and sound (hold me, hold me, hold me, hold me)

Lift me up (hold me, hold me)

(Hold me, hold me)

Hold me down (hold me, hold me)

Keep me safe

We need light, we need love