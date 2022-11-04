شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان "آفاق مسرحية" قبل انطلاقه بمسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم المرحلة النهائية لمهرجان آفاق مسرحية في دورته الثامنة والمهداه لروح الفنان فريد شوقي، وذلك علي مسرح الهناجر بدارالأوبرا المصرية، في الفترة من 3 وحتي 9 نوفمبر، ويرأس المهرجان الفنان هشام السنباطي، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سهير المرشدي .

ويشارك في المهرجان 14 عرضاً مسرحيا من مصر والدول العربية ، وهم العرض المسرحي " ديك " لفرقة تراتيل المسرح والفنون ، من الأردن ، وعرض " شجرة الحب " لفرقة شباب النصر بمصر ، وعرض " الحقيقة العارية " لفرقة هواة الخشبة المسرحية بسلطنة عمان ، وعرض " إنشودة الدم لفرقة 500 ب بمصر ، وكذلك العرض المسرحي " المشوه " لفرقة خشبة 18 بمصر .

وأيضا العرض المسرحي " طبعاً قادرين نعملها " لفرقة تامر فؤاد المسرحية بمصر ، وعرض " الساعة عشرة " لفرقة الشروق بمصر ، وعرض " المشهد الأخير " لفرقة مكس بمصر ، وعرض " زيارة السيدة العجوز " لفرقة مصر الدولية ، بمصر ، وعرض " أرنوب وتعلوب " لفرقة نقطة نور بمصر ، والعرض المسرحي " علاقات خطرة " لفرقة Better show ، لمصر ، وعرض " جيبوها يا عقالها " لفرقة شركة سارة طرابلس بليبيا ، وعرض " الممثل " لفرقة مسرح الغرب ، بمصر ، وعرض احتفال الجسد " لفرقة محترف الخيال المسرحي ، بالمغرب .