شكرا لقرائتكم خبر عن زينب العبد: " أتزحلقت" بجد ووقعت في الضاحك الباكي وعولجت لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة زينب العبد في مسلسل " الضاحك الباكي " عن قصة حياة نجيب الريحاني ، من بطولة عمرو عبد الجليل وإخراج محمد فاضل ، ويعرض حاليا علي قناة cbc ، و cbc دراما حيث تقدم دور " إمتثال " وقد لاقي الدور استحسان الكثير خاصة رواد السوشيال ميديا .

وقالت الفنانة زينب العبد لـ الخليج 365 : رشحت للدور من خلال المؤلف محمد الغيطي ، حيث شاهدني في إحدي المسرحيات منذ ست سنوات ، وكان حينها يكتب العمل ووعدني بتقديم الدور ومرت السنوات وعندما بدأ الترشيح للأدوار عرض عليه الكاستنج دايركتور عدد من الأسماء كنت من ضمنهم فأختارني علي الفور وتم التعاقد .

وتابعت زينب : كواليس المسلسل كانت عظيمة وخفيفة ، وشخصية إمتثال أحببتها برغم من صغر المساحة إلا أنني لأول مرة أقدم مثل هذه الشخصية بالإضافة أنها ليست شخصية تاريخة فهذا الأمر جعلني غير قلقة وشعرت أن الدور سيكون مختلف بالنسبة لي .

وأضافت : المخرج محمد فاضل هو بالفعل مخرج عظيم وأستمتعت بالعمل معه وفي البداية كنت قلقة خاصة أنه اسم كبير بالإضافة لكونه في جيل مختلف عن جيلنا ولكنني تفاجأت وكأنه شاب صغير معنا وكان يعطي لكل ممثل مساحته الخاصة في دوره مع توجيهه .

وعن أصعب المشاهد قالت زينب العبد : مشهد " الوقعة " كان من أصعب المشاهد فكان من المفترض أن تكون تمثيل وكان المخرج محمد فاضل قد أكد علي ضرورة أن تظهر بشكل طبيعي ولكن ماحدث أنني " أتزحلقت بجد ووقعت " وقد تسبب ذلك في شرح وظللت في العلاج لمدة شهر .