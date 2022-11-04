محمد منير ينشر صورا من حفله بمهرجان الموسيقى العربية.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمد منير جمهوره ومتابعيه صورا من حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية الذي أحياه 2 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونالت الصور إعجاب المتابعين والجمهور، حيث علق أحدهم: "منور الدنيا كلها"، وأضاف آخر تعليقا: "كينج العالم".

يذكر أن النجم محمد منير أحيا حفله الغنائي ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ الكينج حفله الغنائي بأغنية "هيلا هيلا" وسط تفاعل الجمهور، كما قدم منير عددا من الأغاني أبرزها: "علي صوتك، للي، حارة السقايين، علموني عينيكي، حدوتة مصرية، وسط الدايرة" وغيرها.

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/CkgbeblNsON/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضًا:

منشور جديد.. محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة بعد خروجها من المستشفى

20 يوما في المستشفى.. ماذا حدث مع شيرين عبدالوهاب؟

حسن الرداد: ذهبت لطبيب مخ وأعصاب بسبب "تحت تهديد السلاح"