نرمين الفقي تنشر صورا جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورا رفقة صديقاتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة نرمين الفقي على الصور: "مع حبايبي الحلوين"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "نرمين وبس"، وعلق آخر: "حلويات وقمرات".

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي أعلنت تعاقدها على المشاركة في مسلسل "بعد النهاية" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت نرمين الفقي: "دعواتكم بالتوفيق والنجاح لأسرة مسلسل بعد النهاية".

مسلسل "بعد النهاية" إنتاج محمد إبراهيم، تأليف فداء الشندويلي، محمد إبراهيم، شيماء سامي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/CkgBzKuomkm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضًأ:

منشور جديد.. محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة بعد خروجها من المستشفى

مكالمة نصف ساعة.. ماذا حدث بين مصطفى كامل وشيرين عبدالوهاب

20 يوما في المستشفى.. ماذا حدث مع شيرين عبدالوهاب؟