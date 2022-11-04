فن ومشاهير

نرمين الفقي تنشر صورا جديدة.. والجمهور يعلق

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورا رفقة صديقاتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة نرمين الفقي على الصور: "مع حبايبي الحلوين"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "نرمين وبس"، وعلق آخر: "حلويات وقمرات".

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي أعلنت تعاقدها على المشاركة في مسلسل "بعد النهاية" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت نرمين الفقي: "دعواتكم بالتوفيق والنجاح لأسرة مسلسل بعد النهاية".

مسلسل "بعد النهاية" إنتاج محمد إبراهيم، تأليف فداء الشندويلي، محمد إبراهيم، شيماء سامي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

View this post on Instagram

https://www.instagram.com/p/CkgBzKuomkm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

اقرأ أيضًأ:

منشور جديد.. محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة بعد خروجها من المستشفى

مكالمة نصف ساعة.. ماذا حدث بين مصطفى كامل وشيرين عبدالوهاب

20 يوما في المستشفى.. ماذا حدث مع شيرين عبدالوهاب؟

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا