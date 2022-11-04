نرمين الفقي تنشر صورا جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:
شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورا رفقة صديقاتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وعلقت الفنانة نرمين الفقي على الصور: "مع حبايبي الحلوين"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "نرمين وبس"، وعلق آخر: "حلويات وقمرات".
يذكر أن الفنانة نرمين الفقي أعلنت تعاقدها على المشاركة في مسلسل "بعد النهاية" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".
وكتبت نرمين الفقي: "دعواتكم بالتوفيق والنجاح لأسرة مسلسل بعد النهاية".
مسلسل "بعد النهاية" إنتاج محمد إبراهيم، تأليف فداء الشندويلي، محمد إبراهيم، شيماء سامي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.
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