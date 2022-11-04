كتب امير فتحي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 03:53 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم زوجها الفنان حسن الرداد، أثناء العرض الخاص لفيلمه “تحت تهديد السلاح” في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ارتدت إيمي سمير غانم غطاء رأس وكمامة أخفت ملامح وجهها، ودخلت وسط الجمهور لالتقاط الصور مع حسن الرداد بعد عرض الفيلم، قبل أن يتعرف عليها ويحتضنها وقد بدا عليه التأثر من المفاجأة.

ونشر حسن الرداد فيديو للموقف وكتب معلقا: “أحلى مفاجأة فى الدنيا، كنت فى العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح فى جدة، وإيمى كانت فى دبى وراجعة مصر”.

وتابع: ” وفى وسط ما أنا بتصور مع الناس الجميلة، جت واحدة وسط الزحمة تتصور معايا ووشها كله متغطى، وطبعا عرفتها من عينيها على طول. جت تحضر العرض الخاص فى جدة و تعملى مفاجأة. أحبك للأبد”.

وقد تصدر الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق الكثيرون مشيدين برومانسية الزوجين حيث جاء في التعليقات: “ههههههههههههههههه الصدمة باينه على عيونك اصلا

كانت هذه تفاصيل خبر إيمي سمير غانم تتنكر وتفاجىء حسن الرداد في السعودية.. ردة فعله تتصدر مواقع التواصل.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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