الماكيرة سارة حيدر تعتذر والجيش العراقي يحقق بعد فيديو مثير للجدل من حفل تكريمي!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 4 نوفمبر 2022 02:47 صباحاً - أثار مقطع فيديو وثق حضور خبيرة التجميل العراقية “سارة حيدر” إلى جانب ضباط بالجيش العراقي، خلال مهرجان عشتار الجمال الذي أقيم في بغداد لتوزيع الجوائز على العاملين في مجال الأناقة والتجميل جدلا واسعا.

وأظهر الفيديو ضابطين من وزارة الدفاع خلال مشاركتهما في المهرجان وهما يؤديان التحية العسكرية ويرتديان البذلة العسكرية، ما عرّضهما للكثير من الانتقادات.

وعلقت خبيرة التجميل سارة حيدر قائلة، أنه تم تكريمها في مهرجان عشتار الجمال كأفضل ماكيرا في العراق لعام 2022.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت بيانا قالت فيه أن رئيس أركان الجيش العراقي وجه “بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في الوزارة، لمعرفة حيثيات الموضوع وسيتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق”.

بدورها اعتذرت سارة حيدر عن الجدل الذي اثاره المقطع قائلة في تصريح لقناة تلفزيونية: “انا جدا اسفة ما كنت اقصد اسبب كل هذا الجدل بس هو بسبب التصوير الناس تخيلوا ان هؤلاء الضباط وياي او انه جايين لحمايتي لا ما في شيء نهائيا مجرد انهم كانوا جايين ليتكرمون وانا كذلك”.

كما دافعت سارة حيدر عن ملابسها قائلة “اللبس اللي كان بالمهرجان اكثر بكثير من لبسي انا كنت من البنات المحتشمات بالمهرجان”.