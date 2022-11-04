شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد محمود يشارك في فيلمين دفعة واحدة.. "مهمة فى سهل حشيش والمطاريد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان القدير محمد محمود في فيلمين دفعة واحدة، حيث يشارك في بطولة فيلم "مهمة في سهل حشيش" من بطولة ليلى علوى، وعدد من الفنانين ، ومنهم حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وآخرون، إخراج محمود كريم، حيث انتهى مخرج العمل من تصوير جزء من أحداث الفيلم، المقرر طرحه في النصف الجديد من العام المقبل.

كما انتهى محمد محمود من تصوير وره في فيلم "المطاريد" الذى يقدم بطولة مجموعة من الشباب آبرزهم أحمد حاتم، ويشارك في بطولته كل من إياد نصار، تارا عماد، محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، محمود الليثي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، حسن مالك، تأليف صلاح الجهيني، عزت أمين، إخراج ياسر سامي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

يذكر أن الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوى مؤكداً أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، ومازالت الأحداث والمفاجآت تتوالى فى الحملة الدعائية.

انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويتجرى جاليًا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة.