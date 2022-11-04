شكرا لقرائتكم خبر عن "يا بختى بيه".. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة المغربية جنات لأحدث أغنياتها التي تحمل اسم "يا بختى بيه"، والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث نشرت برومو من أغنياتها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت "قريباً".

وتألقت النجمة جنات بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منها: الطفلة البريئة ومسا الجمال وعلى فكرة واسمع كلامي وأكتر من سنة وخيط ضعيف واوعى والبادي أظلم واللي بيني وبينك، كما قدمت أغاني من زمن الفن الجميل، منها: غاب القمر لشادية وبلاش تفارق لوردة.

وطرحت النجمة المغربية جنات، مؤخراً أغنية بعنوان "مين يحبك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد رفاعي وتوزيع شريف قاسم، والكليب من إخراج فادى حداد.

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.