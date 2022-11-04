شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى:جاجا ستقدم شخصيتى فى Suicide Squad بشكل مبهر حال اختيارها للدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت نجمة هوليود مارجوت روبي متابعيها بإطلالة مميزة في حفل توزيع جوائز WSJ Innovator داخل مدينة نيويورك، بعدما ارتدت بدلة بيضاء واسعة للممثلة البالغة من العمر 32 عامًا.

مارجوت روبى اعتادت على التميز باطلالات مميزة خلال المناسبات، وهو ما انعكس خلال اطلالتها الأخيرة التى خطفت بها الممثلة الفائزة بجائزة أوسكار الأنظار لها.



مارجوت روبى

وذلك بعدما عبرت الممثلة العالمية مارجوت روبي عن رأيها في شائعة اختيار المغنية والممثلة العالمية ليدى جاجا، لـ تقديم شخصية هارلى كوين في الجزء الثانى من فيلم Joker، الذى سيطرح تحت اسم Joker: Folie à Deux.



مارجوت روبى فى اطلالتها

وصرحت روبى قائلة لـ قناة MTV News قائلة: "إنه شرف كبير أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا بما يكفي بحيث يمكن أن تكون هارلي كوين واحدة من الشخصيات التي يتم تجسيدها من قبل ممثلة زميلة".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أنهت روبى حديثها قائلة: "أعتقد أن جاجا، ستقدم الشخصية بشكل مختلف ومبهر، في حالة اختيارها للدور".

لعبت روبي دور هارلي كوين في Suicide Squad الذى طرح عام 2016، ومن ثم في فيلم Birds Of Prey.

وذلك بعد أن انضمت الممثلة كاثرين كينر إلى فريق عمل الجزء الثانى من فيلم Joker، الذى سيطرح تحت اسم "Joker: Folie a Deux" في دور سري، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".