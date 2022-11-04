الليلة.. علي الهلباوي ضيف "كايرو ستيبس" على مسرح الماركيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحل المطرب علي الهلباوي ضيفا على فرقة كايرو ستيبس العالمية خلال حفلها الموسيقي بمسرح الماركيه، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة 4 نوفمبر.

ويفاجئ الهلباوي جمهوره بتقديم توليفة منتقاة من أشهر أغانيه على طريقة موسيقى كايرو ستيبس العالمية، من بينها أغنية "مرسال لحبيبتي" ورائعة "زدني بفرط الحب" مع مقطوعة الفرقة الشهيرة "أرابيسكان"، وذلك في إطلالة مختلفة له بصحبة كايرو ستيبس في مصر.

وتعود كايرو ستيبس لأحضان جمهورها المصري بعد غياب طويل عن آخر حفلاتها الجماهيرية، وهذه المرة عبر خشبة مسرح الماركيه، وتخطف مسامع محبيها بوجبة سماعية من أبرز مقطوعاتها الموسيقية: "خليجي ستيبس" و"كافيه جروبي"، مع تقديمها مقطوعتها الجديدة "دهب" التي أطلقتها مؤخرا بشكل فيديو كليب تم تصويره في سيناء وقمة جبل سانت كاترين.

وتضع كايرو ستيبس بهذه الحفلة بصمتها الموسيقية ضمن موسم حفلات مهرجان Non Stop Music، الذي شهد توليفة منوعة من الألوان الغنائية، منها حفلات مسار إجباري ووسط البلد وهشام خرما وبلاك تيما ونوران أبو طالب، ويشهد مطلع ديسمبر الحفل المنتظر للنجمة أنغام.

كايرو ستيبس يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية في ملكوت موسيقى الجاز في أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد".