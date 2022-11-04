مي عمر أنيقة وميرنا نور الدين بالأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

إلهام شاهين

أطلت الفنانة إلهام شاهين على جمهورها ومتابعيها من نزهة في أمريكا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور له، حيث ظهر مرتديا بيجامة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها "الكاجوال" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

محمد كريم

أطل الفنان محمد كريم على جمهوره ومتابعيه بأحدث ظهور له من أحد الأماكن الأثرية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

محمود الليثي

شارك الفنان محمود الليثي جمهوره ومتابعيه صورة لأحدث ظهور بالأبيض والأسود، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الأنيقة حيث ظهرت مرتدية فستان أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

هلا السعيد

أطلت الفنانة هلا السعيد على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها من نزهة في المالديف، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها الكلاسيك حيث ظهرت مرتدية فستان أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين أنظار جمهورها ومتابعيها، حيث ظهرت مرتدية ملابس "كاجوال" سوداء، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".