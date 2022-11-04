بهاء سلطان يكشف لـ أنغام عن مجموعه في الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان بهاء سلطان عن الأصوات الفنية التي يفضل سماعها، وذلك أثناء استضافته في برنامج "أنغام" المعروض عبر شاشة قناة "دي إم سي".

قال: "الـ7 سنين اللي فاتوا قبل ما أخرج من الأزمة اللي أثرت عليا دي، كنت بسمع الشيخ محمد عمران وموسيقى تركي، يعني بحب اسمع الحاجات اللي أنا مبفهماش بس بتبقى ممتعة، وبسمع حاجات كتير مبستوعبهاش بس حلوة، أول حاجة سمعتها للشيخ محمد عمران مع عم عبده داغر، سمعتها أول مرة على dvd جابهولي واحد صاحبي".

وأضاف: "قبل كده كنت بسمع زي أي حد، ساعات أم كلثوم، عبدالوهاب، مكنتش مركز على حد معين، أخويا الكبير كان مرة قالي اسمع الراجل ده، انت صوتك فيه شوية منه، عم عبده الاسكندراني، بعد كده الثانوية جبت مجموعة عجيب شوية، 58%، قالي لو منك هقدم تربية موسيقية، فجات معايا الحكاية دي".

يذكر أن أغنية "ندرا عليا" للفنان بهاء سلطان، تجاوزت حاجز المليون و100 ألف مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها بطريقة الفيديو كليب على قناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

أغنية "ندرا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج ياسين حسن.

ويقدم الفنان بهاء سلطان خلال الحفلة باقة من أشهر أغانيه، من بينها: "دلوقتي عجبناكو"، و"ندرا عليا".

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