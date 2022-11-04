إيرادات الأربعاء.. "تحت تهديد السلاح" الأول و"فضل ونعمة" بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 10 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "حظك اليوم"، "بنات عبدالرحمن"، وحققت أمس الأربعاء 2 نوفمبر إيرادات وصلت لـ 397 ألفًا و959 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

فاز بالمركز الأول فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذي حقق 159 ألفًا و537 جنيها، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر.

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الثاني، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 109 آلاف و489 جنيها.

وحصل على المركز الثالث فيلم "هاشتاج جوزني" محققا 69 ألفًا و16 جنيها، بطولة آدم المصري ومايان السيد.

وجاء في المركز الرابع فيلم "كيرة والجن" محققا 20 ألفًا و703 جنيهات، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 15 ألفا و619 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 13 ألفا و191 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وفاز بالمركز السابع فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 5 آلاف و364 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وحصل على المركز الثامن فيلم "الهيبة"، وحقق 2288 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

فيلم "أشباح أوروبا" حصل على المركز التاسع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 1611 جنيها.

ويأتي في المركز العاشر فيلم "حظك اليوم" بعد حصوله على إيراد قُدر 1141 جنيها، بطولة كريم قاسم وهدى المفتي.