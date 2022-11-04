شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان لـ أنغام: على الحجار ومصطفى كامل دعمانى فى بداياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم بهاء سلطان الليلة ضيفًا على برنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام على شاشة قناة DMC. وخلال الحلقة كشف بهاء سلطان أن النجم على الحجار ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل دعماه فى بدايته الفنية، وقال: "مصطفى كامل وقف بجانبي فى بداياتى وعمل لى أغنيات كتير.. وأغنية (احلف) أول أغنية عملها لى، وكمان أغنيات يا ترى، وقلبى، وتانى شريط عمل لى 3 دقايق، وكانت أهم أغانى غنيتها".

وأكد: "مصطفى كامل زى أخويا الكبير، ودايما بيقولى خلى بالك من نفسك"، كما أكد: "على الحجار ساعدنى كثيرا فى بداياتى".

من ناحية أخرى، أكد الشاعر خالد تاج الدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع النجم بهاء سلطان في ألبومه الجديد بأغنيتين، الأولى تحمل اسم "العمر كله" من ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتنتمى إلى أغانى الدراما، والثانية لم يستقر على اسمها حتى الآن ومن ألحان وليد سعد.