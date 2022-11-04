شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ترحب بأسرتها خلال حضورهم حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت النجمة أصالة خلال حفلها الغنائي على هامش فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية بأسرتها التي تواجدت معها بالحفل، منهم زوجها وشقيقتها وأولادها وخالتها.

وقدمت النجمة أصالة خلال حفلها الغنائي في ختام مهرجان الموسيقى العربية اغنية قارئة الفنجان للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية الأطلال لأم كلثوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ووجهت النجمة أصالة تحية من خلال حفلها بختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 للنجم رامي صبري قائلة: "رامي صديقي من زمان أوي"، وغنت "شايفة فيك" من ألحانه.

وقالت النجمة أصالة خلال حفلها الغنائي على هامش فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 إنها مبسوطة بالغناء في المهرجان وتحب مصر وإنها مصرية، وأضافت: "مساء الخير لكل أصحابي، معكم اليوم بمثابة اجتماع مع الوطن وأنا بيني وبين الجمهور محبة".

وبدأت النجمة أصالة حفلها الغنائي على هامش فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "شكرا"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.















































































