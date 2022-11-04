شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان لـ أنغام: مجموعى فى الثانوية العامة 58%.. ودخلت تربية موسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم بهاء سلطان الليلة ضيفًا على برنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام على شاشة قناة DMC، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، للحديث عن أحدث أعماله الغنائية.

وقال بهاء سلطان خلال الحلقة: "أخويا الكبير الله يرحمه قال لى اسمع عبده الإسكندرانى صوتك فيك منه، وفى ثانوى اقترح عليا أدخل تربية موسيقية بعد ما جبت 58%". وتابع: "لما دخلت الكلية دكتور كان بيختار صوت لفرقة محمد عبد الوهاب ووقع اختياره علي".

وبسؤاله عن الأصوات التي يحب سماعها، أجاب بهاء سلطان: "بحب أسمع الشيخ محمد عمران وكنت باحط صورتى جنبه، بالإضافة إلى الموسيقى التركية، وطبعا أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب".

وقالت أنغام إن تامر عاشور قصّ عليها كواليس ألحانه لأغنية "قلبك يا حول الله"، وقالت: "تامر عاشور قال لى لحنت ومعرفش مين هيغنيها"، ليرد بهاء سلطان: "أنا محظوظ بالأغنية دي".