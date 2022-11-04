شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تغنى لـ أم كلثوم والعندليب فى حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة أصالة خلال حفلها الغنائي في ختام مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 31، عددا من الأغنية لكوكب الشرق والعندليب، حيث غنت "قارئة الفنجان" للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية "الأطلال" لأم كلثوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وجهت النجمة أصالة التحية للنجم رامى صبرى أثناء إحيائها ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، قائلة: "رامي صديقى من زمان أوى"، وغنت "شايفة فيك" من ألحانه. وأعربت النجمة أصالة نصرى عن سعادتها لإحياء ختام حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 قائلة: "مساء الخير لكل أصحابي، واجتماعي معكم اليوم بمثابة اجتماع مع الوطن، وأنا بيني وبين الجمهور محبة، مبسوطة بالغناء فى المهرجان وأنا بحب مصر وأشعر أننى مصرية وكلنا مصريين". وبدأت النجمة أصالة حفلها الغنائي على هامش فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية "شكراً"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وضم مهرجان الموسيقى العربية 39 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية، هى: مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، السعودية، تونس، منهم 89 مطربا ومطربة، هم: حـسب ترتيب الحفلات: وليد حيدر، أحمد عفت، أميرة أحمد، غادة آدم، محمد حسن، حنان عصام، نهى حافظ، أحمد محسن، أنغام مصطفى، محمد شوقى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى، كنزى، مصطفى النجدى، رحاب عمر، مدحت صالح، شروق شريف، محمد متولى، هبه إسماعيل، مصطفى سعد، محمد الجبالى، خالد سليم، سارة سحاب، فواد زبادى، مى فاروق، مروة حمدى، ياسر سعيد، محمد الخولى، ندى غالب، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، هانى شاكر، عاطف عبد الحميد، أحمد صبرى، سعد رمضان، مروة ناجى، راغب علامة، مى كمال، إيناس عز الدين، محمد الحلو، على الحجار، آيات فاروق، رامى عياش، عفاف راضى، محمد محسن، كارول سماحة، ديانا حداد، رضوى سعيد، مؤمن خليل، أمجد العطافى، نادية مصطفى، عاصى الحلانى، ريم كمال، سعيد عثمان، أحمد عصام، سامح منير، حاتم زايد، محمد الجزار، إبراهيم فاروق، حسام صقر، أحمد إبراهيم، نيفين رجب، حسام حسنى، حسناء، إيمان عبد الغنى، صابر الرباعى، أشرف وليد، حنان الخولى، أحمد سعيد، ياسر سليمان، أميرة سعيد، إسماعيل صادق، يحيى عبد الحليم، رحاب مطاوع، ملحم زين، جنات، صابرين النجيلى، همام إبراهيم، محمد منير، مى حسن، أصالة، طه حسين، أحمد حسن، محمد عبد الحميد، سماح عباس، محمد حسن، ريم حمدى، محمود عبد الحميد .

إلى جانب 10 سوليست، هم: عازف البيانو عمرو سليم، عازف كمان محمد ظهير، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف تشيللو عماد عاشور، عازف الكمان حسن شرارة، عازف البزق رامى ابراهيم، عازف البيانو عمر خيرت، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف البيانو حمادة النجار، عازف العود محمود عبد الفتاح.

كما شارك 15 فرقة موسيقية، هى: فرقة باليه أوبرا القاهرة، فرقة الموسيقى العربية للتراث، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى، فرقة البحرين للموسيقى، فرقة ام كلثوم، الفرقة المغربية للموسيقى العربية، فرقة مقامات (تونس)، فرقة معهد الموسيقى العربية، الفرقة الموسيقية والكورال (السعودية)، فرقة الحفنى، فرقة عمان للموسيقى العربية (الأردن)، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة الإنشاد الدينى، فرقة سداسى شرارة.

وقاد الفرق 17 مايسترو، هم: أحمد عاطف، فاروق البابلى، أحمد عامر، عبد الحميد عبد الغفار، سليم سحاب، محمد عبد الستار، مصطفى حلمى، جورج قلته، حازم القصبجى، ناير ناجى، وسام خصاف (العراق)، مصطفى محمود، هشام النبوى، عمر فرحات، هانى فرحات، علاء عبد السلام، محمد الموجى.