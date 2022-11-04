شكرا لقرائتكم خبر عن محامى شيرين يؤكد خروجها من المستشفى: مع بناتها بالمنزل.. وقريبًا ستوضح كل الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحامي ياسر قنطوش، خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى اليوم، وعودتها إلى منزلها بصحة جيدة.

أضاف قنطوش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن خروج شيرين من المستشفى كان بشكل قانوني، "خرجت وحصلت على كل أوراقها من المستشفى، وهي حاليا مع بناتها في المنزل، وسوف تبدأ حياة جديدة".

وتابع محامي شيرين: "تركز في الفترة المقبلة لاسيما في عملها، ولديها مجموعة من الحفلات، وفي أقرب وقت ستوضح كل الأمور، وهي تفتح صفحة جديدة مع كل الناس، وخروجها من المستشفى لأن بقائها في المستشفى لا جدوى منه".