شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام لـ بهاء سلطان: أنت من أصواتى المفضلة.. والأخير يرد: ده كتير عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم بهاء سلطان الليلة ضيفًا على برنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام على شاشة قناة DMC، للحديث عن أحدث أعماله الغنائية.

وخلال الحلقة عبرت أنغام عن حبها لصوت ضيفها بهاء سلطان قائلة: "أنا من جمهورك ومن الأصوات المفضلة لى بدون مجاملة بسمعك وبعيد الغنا عشان حلاوة المغنى"، ليرد بهاء: "لى الشرف، ده كتير عليا".

وتابعت أنغام: "استغربت إنك غنيت كورال فى بداياتك، لأن صوتك صوليست، ولما بيختاروا أصوات كورال مش بيختاروا صوت يطغى على صوت المطرب".

وعن اكتشافه كمطرب كشف بهاء سلطان: "أخت الفنان حسام حسنى كانت زميلتنا فى الكلية، فى مرة قالت لى مش عايز تغنى، كان أخوها عامل فريق كورال، رحت قعدت معاه، واختارنى، وابتدينا نسجل حاجات فى الاستوديو". وتابع: "مصطفى كامل سمع صوتى خد موعد من نصر محروس، والحكاية مشيت من هنا".