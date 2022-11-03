شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يطرح "هتجوزك" من فيلم بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى أغنية جديدة بعنوان "هتجوزك" من فيلم بحبك، الذى يعرض في السينمات فى أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية، والذى حقق إيرادات تجاوزت الـ 50 مليون جنيه.

فيلم "بحبك" من تأليف وبطولة تامر حسنى، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.

ويستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت يوم 24 نوفمبر، ويقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته وذلك ضمن حفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.