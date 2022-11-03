شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تُصدر قرارا بإنشاء شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قرارًا بإنشاء "شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية". وقد أوضحت وزيرة الثقافة حرصها على تفعيل كافة الأدوات، والإمكانيات، التي من شأنها تحقيق استراتيجية الدولة، لدعم واستثمار الصناعات الثقافية، وتطوير وإعادة هيكلة منظومة العمل الثقافي، وإحياء صناعة السينما.

ومن جانب آخر التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة مقر المنظمة الدولية في فيينا، والوفد المرافق لها، والمكون من كريستينا البرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، المقترح تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، والتي من شأنها الاهتمام بالنشء والشباب، وتوعيتهم عن أخطار المخدرات ومخاطر الهجرة غير شرعية.