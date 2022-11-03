أمل زرق: "دعيت بالكعبة لو خير الشرنوبي يقرب من بنتي ولو شر يبعد وجالي الخبر بالطيارة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تحدثت الفنانة أمل رزق عن كواليس انفصال ابنتها لمى كتكت عن الفنان محمد الشرنوبي، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" المعروض عبر فضائية "إم بي سي مصر".

قالت: "دعيت في الكعبة لو خير يقربه ولو فيه شر يبعده، وبتمنى لها إن ربنا يسعدها ويوفقها، أصل لمى دي بنتي الكبيرة، وهي طيبة خالص وبيور، أنا دعيت من قلبي، كانت لسه مخطوبة، فقولت يارب لو فيه خير يقربه ولو فيه شر يبعده".

وأضافت: "وأنا في الطيارة قالت لي موني هقولك خبرين، واحد حلو وواحد وحش، أول خبر كان جايلها شغل مع حد هي عايزاه، قالتلي كذا وأنا وشرنوبي انفصلنا، قولت لها حبيبتي اللي في الخير يقدمه ربنا، وقدر الله وما شاء فعل، واللي انت عايزاه أنا في ضهرك، وهي قفلت الموضوع تماما وأنا قفلت الموضوع تماما خالص".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي انفصل عن لمى كتكت، قبل أن يعلن عن ارتباطه بالمنتجة سارة الطباخ التي انفصل عنها في وقت لاحق.

ومن ناحية أخرى أخر أعمال أمل رزق مسرحية "زقاق المدق"، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

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