بالصور| أصالة تتألق في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيت المطربة أصالة نصري حفل ختام الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مساء اليوم الخميس 3 نوفمبر، على مسرح النافورة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرجة جيهان مرسي مدير المهرجان.

وقدمت أصالة باقة متنوعة من أشهر أغانيها، بينها: مشيت سنين، خانات الذكريات، شكرا.

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.