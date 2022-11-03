فن ومشاهير

بالصور| أصالة تتألق في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيت المطربة أصالة نصري حفل ختام الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مساء اليوم الخميس 3 نوفمبر، على مسرح النافورة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرجة جيهان مرسي مدير المهرجان.

وقدمت أصالة باقة متنوعة من أشهر أغانيها، بينها: مشيت سنين، خانات الذكريات، شكرا.

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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