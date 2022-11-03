وحيد ممدوح: سعيد بمشاركتي باحتفالية وضع الأردن على لائحة التراث العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد مؤخرا عازف الجيتار وحيد ممدوح من باريس إلى القاهرة بعد زيارة قصيرة شارك خلالها في حفل أقامته منظمة اليونسكو بمناسبة احتفال الأردن بمرور 72 عاما على انضمامه لليونسكو و50 عاما على اتفاقية التراث العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت تحت رعاية السفارة الأردنية في باريس.

وأكد وحيد ممدوح علي سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية، حيث تم اختياره من قبل الحكومة الأردنية ليمثلها في هذا الحفل، قائلا "سعدت بشكل كبير بأن يكون لي دورا كبيرا في الاحتفال الضخم الذي يثمن جهود كل من ساهم من أبناء بلدي في الوصول إلي هذا الإنجاز، والذي بذلت فيه دولة الأردن جهودا كبيرا على مستوى الأفراد والمؤسسات، لوضع اسم الأردن على لائحة التراث العالمي بعد استكمال الملف لكافة الشروط الفنية المطلوبة من قبل اليونسكو، ما سينعكس سياحيا وتنمويا على المدينة والمناطق المجاورة لها من خلال مشاريع سياحية تولد فرص عمل للشباب".

وأضاف "لقد قمت بتحضير العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة منذ فترة طويلة، لأقدم مجموعة من الألحان المميزة لعدد من عمالقة التلحين والغناء في الوطن العربي لتشاركنا في تلك الاحتفالية الضخمة ولتتناسب معها، حيث قمت بالتحضير لها منذ فترة طويلة لتكون من الأعمال التي أقدمها لأول مرة في تلك الاحتفالية الضخمة، ومن بين الألحان التي قدمتها قصيده أردن أرض العزم التي غنتها السيدة فيروز، كما قدمت لها أيضا نسم علينا الهوا، ولداليدا حلوة يا بلدي، وقارئة الفنجان لعبدالحليم حافظ، ومن الأغاني الغربية Sway و History of love وهي المقطوعات التي قمت بعمل إعادة توزيع لها بما يتناسب مع الجيتار".

وتخلل الحفل عرض موسيقي وأداء الرقصات والدبكات الأردنية، إضافة إلى عرض فيلم عن طريقة تحضير وتقديم المنسف الأردني ودوره وأهميته كطبق رئيسي في مختلف المناسبات الاجتماعية في الأردن، وفي نهاية الحفل تم دعوة الحاضرين لتناول المنسف الأردني بالطريقة التقليدية وتقديم الكنافة والحلويات الشرقية.