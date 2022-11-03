"المطرب النقاش".. أحمد سالم مفاجأة أصالة في حفل ختام "الموسيقى العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تختتم المطربة الكبيرة أصالة نصري بعد قليل، ليالي الدورة الـ31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحفل تحييه على مسرح النافورة، وتنقله على الهواء مباشرة قناة الحياة.

وعلم "الخليج 365" أن من بين المفاجآت التي سيشهدها الحفل، وتقدمها أصالة لجمهورها، مشاركة "المطرب النقاش" لها غناء بعض الأغاني، إذ أدى بالفعل معها بروفة على أكثر من أغنية في الساعات الماضية، في قاعات البروفات بدار الأوبرا المصرية، ومن بين الأغاني التي أدى بروفة عليها "قد الحروف" و"عاللي جرى".

جدير بالذكر أن ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بينهم: محمد منير، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، راغب علامة، ديانا حداد، كارول سماحة، جنات، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، عاصي الحلاني، نادية مصطفى، وكوكبة من نجوم دار الأوبرا المصرية.

واشتهر أحمد سالم بالمطرب النقاش، بعد انتشار فيديوهات له الفترة الماضية، ظهر خلالها وهو يؤدي بإتقان عدد من أغاني زمن الفن الجميل، وأغاني حديثة، أثناء ممارسته عمله بالنقاشة، وأشاد بصوته الجمهور ومشاهير الوسط الفني.