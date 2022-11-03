محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة صورتها مع حسام حبيب بالسيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفى محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، المستشار ياسر قنطوش صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان حسام حبيب، وتظهر فيها إلى جواره داخل سيارة، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس" المعروض عبر شاشة "إم بي سي مصر".

الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى أنها خرجت من المستشفى بصحبة طليقها حسام حبيب، وعلق قنطوش: "الكلام ده مش مظبوط ومش حقيقي، والصورة قديمة طبعا، وهي هتستريح شوية، وفي فيديو مصور هتوضح فيه كل حاجة".

يذكر أن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، قال إنها خرجت من المستشفى وهي الآن بصحة جيدة.

وكتب "قنطوش" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها".

كشف ياسر قنطوش عن مفاجأة، قائلا: "ستتحدث شيرين في فيديو خلال ساعات".

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قد كشف في بيان منذ قليل عن مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب عقب خروجها من المستشفى اليوم الخميس، وامتدت المكالمة لأكثر من نصف ساعة.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن شيرين عبدالوهاب عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وستعود قريبا لجمهورها بعدما استعادت كامل لياقتها وصحتها.

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