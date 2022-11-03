صاحب واقعة الكشري: "محدش ساعدني وأحمد العوضي كل ما اتصل عليه يكنسل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد "محمد" عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير أنه لم يحصل على أي مساعدة من أي شخص حتى هذه اللحظة، وذلك أثناء ظهوره في برنامج "تفاصيل" المعروض عبر شاشة "صدى البلد2".

قال: "الأستاذ أحمد، الفنان -في إشارة إلى الفنان أحمد العوضي الذي التقاه بعد الواقعة الشهيرة التي طُرد فيها من مطعم الكشري حسبما زعم- هو قالي هقف معاك في موضوع الرخصة، وقالي مشكلتك إيه؟، حتى الصحفي قاله هو مشكلته أنه دخل عامل نضافة عشان ميمدش إيده لحد، وعشان رخصته، راح هو قال لأ، مشكلتك دي هحلهالك، أنا معايا رخصة أولى، تاني حاجة قالي متشغلش دماغك، أنا هقف معاك وأعملهالك، بس الصراحة مفيش حد وقف معايا، عشان مكذبش، ودي الحقيقة يعني والصراحة ولحد دلوقتي".

وأضاف: "حتى لما بتصل بـ24 وأقوله اتواصل معاه أو كده، قالولي حاضر هنرد عليك، ومرة يكنسل ومرة ما يردش، الصراحة بقى مرضتيش أكلم حد، قولت بقى ربنا يقدر بأي شغلانة، أنا حاسس إني لوحدي دلوقتي، لكن مفيش حد ساعدني بحاجة، ومفيش حد إداني حاجة".

كان قد انتشر مقطع فيديو الأيام الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة أحد فروع مطعم للكشري جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.

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