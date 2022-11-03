11 نوفمبر.. منى زكي تعود للمسرح بـ"الوش التاني" بعد غياب طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشاركة الفنانة منى زكي في موسم الرياض بمسرحية "الوش التاني".

وأعاد تركي مشاركة منشور لصفحة "عيشها"، المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية - إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، والذي كان عبارة عن الملصق الدعائي الخاص بالعرض المسرحي، وذلك عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير "تويتر".

وصاحب المنشور على صفحة "عيشها"، التعليق التالي "الضحك مارح يوقف مع الفنانة منى زكي ومجموعة من نجوم مصر في مسرحية "الوش التاني" على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي، في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر".

المسرحية يشارك في بطولتها: أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت.

جدير بالذكر أن منى زكي تعود بمسرحية "الوش التاني" للمسرح، بعد فترة غياب طويلة امتدت لحوالي 20 عامًا، منذ مسرحية "كده أوكيه" التي شارك في بطولتها شريف منير، ياسمين عبدالعزيز، أحمد السقا، وهاني رمزي.