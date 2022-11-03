بعد نفاد التذاكر.. تركي آل الشيخ يعلن عن عرض إضافي لـ"حتى لا يطير الدكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، عن تقديم عرض إضافي من مسرحية "حتى لا يطير الدكان"، غدا الجمعة 4 نوفمبر، والمعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وشارك تركي- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، متابعيه صورة الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية، معلقا "بكرة نقدم لكم عرض إضافي لمسرحية حتى لا يطير الدكان، احجزوا الحين ولا تفوتون حضورها في بوليفارد رياض سيتي".

وكان الفنان أكرم حسني بطل العرض، أعلن عن نفاد تذاكر كل العروض المقرر إقامته للمسرحية، وكتب عبر "تويتر": "الحمد لله تم نفاد التذاكر لجميع العروض وسوف يتم زيادة عرض غدا".

"حتى لا يطير الدكان" يشارك في بطولتها الفنان أكرم حسني، الفنانة درة، الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد أنور، وهي مسرحية كوميدية من تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.