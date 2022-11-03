شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يطرح أحدث أغنياته "لو تخاصمنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبنانى وائل جسار أحدث أغنياته بعنوان "لو تخاصمني"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

وطرح المطرب اللبناني وائل جسار، مؤخراً، أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

كما طرح وائل جسار مؤخرًا أغنية "عيان" على يوتيوب وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.