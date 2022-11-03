شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "سواح" يفتتح مهرجان Afrikamera فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فيلم سواح، بطولة كريم قاسم وإخراج أدولف العسال مهرجان Afrikamera المقرر انطلاقه فى برلين .

وشارك سواح فى العديد من المهرجانات السينمائية العالمية المختلفة، كما حصل خلال جولاته على 34 جائزة دولية فى أكثر من 100 مهرجان دولي.

ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذى يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة فى مسابقة عالمية للدى جى ولكن يفقد ممتلكاته وجواز السفر الخاص به فى الطريق ويحتجز كلاجئ فى لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه فى 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ6 لغات، ويقوم ببطولة الفيلم كريم قاسم، تأليف الكاتب الهندى دنيس فوون، ومن إخراج أدولف العسال.

ويعرض لكريم قاسم فى السينمات الآن فيلم "حظك اليوم" ويشاركه البطولة هدى المفتي ومروان يونس وطه دسوقي ومحمد المولا وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد البيلي وإخراج أسامة عرابي.

تدور أحداث فيلم "حظك اليوم" حول 4 أصدقاء يتورطون في مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.