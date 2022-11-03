شكرا لقرائتكم خبر عن "العمر كله" أحدث أغانى بهاء سلطان بتوقيع خالد تاج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشاعر خالد تاج الدين في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أنه يتعاون مع النجم بهاء سلطان في ألبومه الجديد بأغنيتين، الأولى تحمل اسم "العمر كله" من ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم وتنتمى إلى أغانى الدراما، والثانية لم يستقر على اسمها حتى الآن ومن ألحان وليد سعد .

وتعد المرة الأولى الذى يتعاون فيها الشاعر خالد تاج الدين مع النجم بهاء سلطان بعد نجاحه مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب وحماقى ونانسى عجرم وغيرهم .



بهاء سلطان وخالد تاج الدين ووليد سعد

واحتفل مؤخرا النجم بهاء سلطان بأغانيه الجديدة التي طرحها خلال الأسابيع الماضية، ومنها "دلوقتي عجبناكو" و "ندراً عليا"، حيث اجتمع مع صناع هذه الأغانى من الشعراء والملحنين، منهم خالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر ووليد سعد ومحمد يحيي وسعيد امام، حيث تعاون في الأغنية الأولى "دلوقت عجبناكو" مع الشاعرة منة القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل ، أما أغنية "ندراً عليا" فهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، توزيع وسام عبدالمنعم .

من ناحية أخرى يتعاون الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين فى أغنية جديدة تحمل اسم "الفيل" من توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.

وأعرب مؤخرا الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين عن سعادته بردود الأفعال التى وصلته من الجمهور فى الدول العربية وشمال أفريقيا حول أغنيته الجديدة "خشب زان"، التى تنتمى لنوعية أغانى الراب وطرحها على موقع يوتيوب منذ أيام وهى من كلماته، وكتبها فى أسبوعين، وهى من توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، والفيديو كليب من إخراج أيمن نور.