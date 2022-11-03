شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى وإلهام شاهين فى نيويورك للمشاركة فى المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وفد من الفنانين المصريين مطار نيويورك، اليوم الخميس، للمشاركة فى المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون، الذى سينطلق حفل افتتاحه غدا الجمعة بمشاركة 22 دولة و350 فيلما.

وضم الوفد المصرى الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، والفنانة إلهام شاهين، والمخرج هانى لاشين، والمخرج شادى الفخرانى، والإعلامية رشا سليمان .

من ناحية أخرى، كشف النجم يحيى الفخرانى عن تحضيره مسلسله جديد، مع الكاتب عبد الرحيم كمال، ومن المقرر أن يعرض في رمضان 2024 بحسب قوله، حيث أكد الفخرانى أنه ينتظر انتهاء عبد الرحيم كمال من كتابة مسلسل "الحشاشين"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ليبدأ بعدها في كتابة مسلسل الفخرانى .

يذكر أن يحيي الفخرانى ترأس مهرجان القاهرة للدراما، والذى انطلقت نسخته الأولى الشهر الماضى، برعاية نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين، وكان على رأسهم أحمد السقا ويسرا وآخرون .

يشار إلى أن آخر أعمال يحيي الفخرانى مسلسل "نجيب زاهى زركش" وعرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته كل من هالة فاخر، رامز أمير، كريم عفيفى،" أنوشكا، محمد محمود، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراد شادى الفخرانى .