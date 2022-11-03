شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون حمو بيكا وشاكوش وعمر كمال في أغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حمو بيكا عن سعادته الكبيرة لانضمام كل من عمر كمال وحسن شاكوش لتشكيل فريق غنائي قوي يقدم فن هادف لإسعاد الجمهور.

وقال بيكا في بيان صحفي إنه يستعد هذه الأيام لتحضير أغنية جديدة تتحدث عن دروس مدرسة الحياة، وستكون مفاجأة للجمهور وتحمل الكثير من الرسائل الهامة، ويشاركه الغناء كلا من حسن شاكوش وعمر كمال متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور .

وأضاف حمو بيكا: "إنه يسعى لتحقيق هدف الارتقاء بأغنية الأداء الصوتي وتقديم رسائل تفيد المجتمع، وهذا سبب عودته بجانب عمر كمال، وشاكوش، مشيرا إلى إنهم اتخذوا عهداً سوياً بتقديم فنون هادفة تحافظ على سلوكيات أبنائنا .

ومن جانب آخر نشر عمر كمال على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بكل من حمو بيكا وشاكوش معلقا "عودة بعد غياب" وبعدها قام شاكوش بنشر صورة لهم أيضا قائلا "تفتكرو العودة هتكون عامله ازاي" .

جدير بالذكر آخر أعمال الثلاثي حمو وعمرو كمال وشاكوش أغنية تحمل اسم "شمس المجرة" عام 2020 وحققت نسبة مشاهدة ما يقرب من 150 مليون على موقع الفيديوهات "يوتيوب".