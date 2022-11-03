شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: لسة مش حاسة بالنجومية.. وبراد بيت "كراشى" المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج بجد فى الراديو مع مروان يونس، على محطة راديو إنرجى 92.1 مساء الخميس، للحديث عن نجاحاتها الأخيرة وأعمالها الدرامية التى تصدرت قوائم المشاهدات كان آخرها "طير بينا يا قلبي" و"دوبامين" و"الثمانية".

وقالت ريم مصطفى إنها تستعد حاليا لخوض الدراما الرمضانية بدورها فى مسلسل "سر السلطان" كما أعلنت منذ أيام، ورفضت الكشف عن تفاصيل دورها ليكون مفاجأة للجمهور.

ووصفت ريم مصطفى فى تصريحاتها لإنرجي، مسلسل الثمانية بأنه كان من أصعب الأدوار والأعمال التى قدمتها لأنه كان يتطلب تحضيرات معينة لكى تقوم بشخصية قاتلة محترفة.

وكشفت ريم مصطفى عن عدم حبها لتقديم الأدوار التى تعتمد على الشكل فقط، وقالت فى تصريحاتها "حاربت فترة طويلة لأنه كان بيعرض عليها أدوار الفترينة فقط.. وكنت بضطر أرفض أعمال كثيرة بسبب الموضوع ده.. وأوقات كنت بقبل دور البنت الحلوة بس فى أعمال يوجد بها نسبة تمثيل بعد رفض الكثير".

وعبرت ريم مصطفى عن أمنيتها لتقديم دور سعاد حسنى فى فيلم بئر الحرمان، لأنها شخصية مركبة ولديها الكثير من القدرات التى ترغب فى إبرازها فنيا وسيكون بمثابة تحدى لها.

ورفضت ريم مصطفى التعليق على أبرز التريندات المنتشرة مؤخرا منها "أنتش وأجري" و"عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري"، قائلة:" مبحبش التريندات.. بتعصبني.. ومقدرش أدخل فى الإسفاف ده".

وأوضحت فى تصريحاتها لمحطة إنرجي، أنها تتابع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى بنفسها، ولا تستعين بأى شخص لإدارة حساباتها.

وعن الكراش المفضل بالنسبة لها عالميا قالت ريم مصطفى إنها تحب براد بيت، وروت موقفا عن حبها للفنان كريم عبد العزيز بعدما شاهدت فيلم "أبو على" فى السينما. وقالت إنها راهنت صديقاتها بعد مشاهدة الفيلم باحتضان كريم عبد العزيز فور مقابلته لتجده فى وجهها، وشرحت له الموقف لتنفذ رهانها بشكل ساخر قائلة:" خدته بالحضن".

وقالت ريم مصطفى ردا على سؤال مروان يونس، إن مهنة التمثيل صعبة ومهلكة، وتدمر الحياة الشخصية، وفى البداية لا تدر أموالا كافية، لكن مع الوقت "بتجيب فلوس بعد ما يطلع عينينا"، لكنها حتى الآن:" لسه مش حاسة بالنجومية ".

وكشفت ريم مصطفى هواياتها، وهى تناول الطعام والطبخ، ومطربها المفضل هو تامر عاشور.