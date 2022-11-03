شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة إسبانية فى مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اطار عروض مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية الذى يقام برعاية وزارتى الثقافة والسياحة والآثار وتنظمه جمعية أصدقاء متحف المنيل برئاسة البرنس عباس حلمى، تقام ليلة إسبانية فى الثامنة مساء غد الجمعة بحديقة القصر.وخلالها يقدم فريق الفلامنكو العالمى "رينسينترو" مجموعة من الاستعراضات التى تجمع الغناء بالرقص وتميز هذا اللون من الفنون .

فن الفلامنكو يعد شكلا فنيا نشأ في جنوب اسبانيا وتطور على يد الغجر القادمين من شمال الهند في القرن الخامس عشر، أما الفلامنكو في شكله الحديث فظهر في القرن الثامن عشر وتأثر بموسيقى الغجر والمسلمين واليهود وتميزت اغانيه فى البداية بالارتجال وتصوير مشاعر الحزن ومشاق الحياة نتيجة اضطهاد ملك اسبانيا لبعض الاعراق، وفي القرن الثامن بعد أن منحهم الملك كارلوس الثالث الحقوق القانونية بدأت أغاني الفلامنكو تنتشر في المقاهي والاماكن العامة الى ان انطلقت وانتشرت في جميع أنحاء العالم ، يضم الفلامنكو ثلاث عناصر هي الغناء ، الرقص وعزف الجيتار بالإضافة إلى التصفيق اليدوي و يعد الغناء هو مركز مجموعة الفلامنكو حيث أن الراقص يترجم كلمات وعاطفة المغني الى حركات جسدية ويكمل عازف الجيتار عناصر المشهد الفني.



