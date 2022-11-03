شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 5 صور من كواليس مسلسل "جروب العيلة" والعرض قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المخرجة منال الصيفى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "جروب العيلة" المكون من 15 حلقة والذى انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضى للعرض خلال الفترة المقبلة، وكشف أبطال العمل عن كواليس التصوير والتي جمعت بين معظم الفنانين المشاركين في البطولة على رأسهم رشا مهدى، إسلام جمال، حسام فارس، وصفاء جلال وآخرين.

مسلسل "جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حسام فارس، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة، إنتاج شركة سينرجى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله، ومقرر عرض العمل قريباً.

وكانت رشا مهدى قد أشارت لـ"الخليج 365" إلى أنها مستمتعة بكواليس التصوير مع المخرجة منال الصيفى التي تحبها وتتعاون معها للمرة الثانية، وكذلك العمل مع فنانة كبيرة بحجم سميحة أيوب وباقى فريق المسلسل، موضحة أن اتجاه تقديم أعمال درامية من 15 حلقة يعد صحى لسوق الدراما لأنه يتيح التنوع ويوجد فرص عمل أكبر لكل الفنانين والعاملين في الصناعة.

وكان آخر أعمال المخرجة منال الصيفى مسلسل "جمال الحريم- المكتوب" المكون من 45 حلقة، ومن تأليف سوسن عامر وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.



جانب من كواليس مسلسل جروب العيلة



بطلات مسلسل جروب العيلة



رشا مهدى واسلام جمال



كواليس مسلسل جروب العيلة