شكرا لقرائتكم خبر عن عازف الجيتار وحيد ممدوح يشارك فى الاحتفال بمرور 50 عاما على التاريخ الحضارى للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عازف الجيتار وحيد ممدوح في الاحتفال الذي أقامته اليونسكو بمناسبة احتفال الأردن بمرور 72 عاما على انضمامها لليونسكو و50 عاما على اتفاقية التّراث العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت تحت رعاية السفارة الأردنية فى باريس، وبحضور سفير دولة الأردن فى فرنسا مكرم القيسى، ووزيرالسياحة الأردنى نايف الفايز، والسفير المصرى بباريس علاء يوسف إلى جانب عدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية.

وأكد وحيد ممدوح علي سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية، قائلا "سعدت بشكل كبير بأن يكون لي دورا كبيرا في الإحتفال الضخم الذي يثمن جهود كل من ساهم من أبناء بلدي في الوصول إلي هذا الإنجاز، والذي بذلت فيه دولة الأردن جهودا كبيرا علي مستوى الافراد والمؤسسات، لوضع اسم الاردن على لائحة التراث العالمي بعد استكمال الملف لكافة الشروط الفنية المطلوبة من قبل اليونسكو".

وأضاف وحيد ممدوح: "لقد قمت بتحضير العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة، لأقدم مجموعة من الالحان المميزة لعدد من عمالقة التلحين والغناء في الوطن العربي لتشاركنا في تلك الإحتفالية، ومن بين الألحان التي قدمتها قصيدة، اردن ارض العزم التي غنتها السيدة فيروز، كما قدمت لها أيضا نسم علينا الهوي، ولداليدا حلوة يا بلدي، وقارئة الفنجان لعبدالحليم حافظ، ومن الأغاني الغربية Sway و History of love وهي المقطوعات التي قدمت بعمل إعادة توزيع لها بما يتناسب مع الجيتار".

وتخلل الحفل عرض موسيقى واداء الرقصات والدبكات الأردنية، إضافة إلى عرض فيلم عن طريقة تحضير وتقديم المنسف الأردني ودوره وأهميته كطبق رئيس في مختلف المناسبات الاجتماعية في الأردن، وفي نهاية الحفل تم دعوة الحاضرين لتناول المنسف الأردني بالطريقة التقليدية وتقديم الكنافة والحلويات الشرقية وتوزيع بروشورات وهدايا من منتجات البحر الميت.















