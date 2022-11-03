شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض.. كل ألوان الفنون في البوليفارد.. ترفيه بمقاييس عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن منطقة "الموسيقى"، إحدى المناطق الفرعية لـ"بوليفارد رياض سيتي" في موسم الرياض، مسرح "القصر الموسيقي" الذي يمنح زواره تجربة استثنائية لتناول وجبات فاخرة بمذاق عربي، وسط الاستمتاع بالعروض المنوعة على أنغام موسيقية، تمزج بين الألوان العربية والغربية وموسيقى "دي جي" واستعراض الآلات الموسيقية، والجاز والبوب بألوانه الـ6 المتنوعة التي يتفنن بها المبدعون في عروضهم المبهرة.

ويوفر المسرح الذي يتسع لـ200 شخص في العرض الواحد، إلى جانب جلسات مخصصة لـ VIP، الرفاهية للزوار من خلال خلق تجارب ترفيهية وعالمية بعروض يومية، حيث تمنح الإضاءة المبتكرة بانعكاساتها المتوجهة على أرضية المسرح شعورًا يمزج بين أناقة العرض والاستمتاع بتناول ألذ المأكولات والمشروبات.

ويقدم مسرح "القصر الموسيقي" تجربة ترفيهية ثرية بطابع عالمي، وتقام عروضه على فترتين، تستمر كل منهما ساعة ونصف الساعة يوميًّا، ما عدا يوم الأحد.

ويشهد موسم الرياض عرض مسرحية حتى لا يطير الدكان بطولة أكرم حسنى ودرة بداية من اليوم إضافة إلى الوش التاني بطولة منى زكي في 11 نوفمبر، إضافة إلى حفلات كبار نجوم الوطن العربي.

وشهد الموسم إطلاق مدينة "أنمي تاون اليابان"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، مؤكدًا أن التجربة التي عاشها الزوار خلال الأيام الماضية في معرض الأنمي السعودي، حيث تمتد من خلال المدينة الجديدة إلى نهاية الموسم، وسترافق الزوار في أنشطة وفعاليات وحفلات تحتضنها أروقة دولة اليابان في بوليفارد وورلد شمال العاصمة الرياض.

وبحسب المستشار تركى آل الشيخ فإن مدينة الأنمي الجديدة ستكون الأكبر من نوعها على مستوى العالم، حيث ستحتوي على 4 مناطق تتمثل في: (أنمي فيرس ستريت، ناكميس ستريت، شيبويا، ماتسوري مارين)، كما ستضم مجسمات عملاقة، و5 معالم، و3 مسارح، وأكثر من 350 عرضًا ترفيهيًّا، و11 معرض أنمي.

وتضم منطقة أنمي فيرس ستريت 6 معارض مخصصة للأنمي، و3 متاجر، إضافةً لأكثر من 25 تجربةً ترفيهية تشمل أصنافًا غذائية مرتبطة بعالم الأنمي، فيما تحتوي منطقة ناكميس ستريت على أكثر من 6 تجارب للألعاب الترفيهية، وشارع تسوق شعبي، وميني ماركت، وصالون ياباني.

وتتميز منطقة شيبويا باحتضانها مركز ألعاب أكيهابرا، ومعرض أنمي، وبيت الرعب الياباني، وروبوتات وحفلات كبرى، كما تستقبل منطقة ماتسوري مارين الزوار بحديقة ياتاي، و4 معارض أنمي، ومسرح ياقورا، وبطولات رياضية، وأخيرا مسرح ون بيس.

وكان أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض 2022، عن خصومات تصل إلى 50% على عدد من مطاعم المنطقة، إضافةً على مجموعة من المفاجآت التي تستقبل بها الزوار مساء الثلاثاء الماضي.

وكانت منطقة بوليفارد رياض سيتي قد تم بناؤها خلال 118 يوم عمل، وتعد أكبر واجهة ترفيهية مستدامة بالمملكة، وتصل مساحتها نحو 900 ألف متر مربع، وشهدت حضور أكثر من 11 مليون زائر من مختلف دول العالم خلال 365 يومًا، وتقدر قيمة الإنفاق الداخلي فيها بأكثر من 4 مليارات، كما تضم أكثر من 70 مطعمًا، و41 مقهى، و81 متجرًا، وأكثر من 54 عرضًا مسرحيًّا، وأكثر من 80 حفلة غنائية عالمية وعربية، وأكثر من 22 استوديو هي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط بمرواس التي تم افتتاحها مؤخرا.

وكان حقق هاشتاج حفل افتتاح موسم الرياض 2022، مليار ظهور في الترند العالمي، منذ انطلاقه وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على حسابه على تويتر: وصلنا لمليار ظهور فوق الخيال في الترند العالمي. .

وتفاعل المغردون على تويتر مع ما حققه حفل افتتاح الموسم بكل ما فيه من إبداع وابتكار فوق الخيال منذ اللحظة الأولى لإطلاقه في منطقة "رياض فايبز"، حيث شهد الحفل كرنفالا دوليًّا، وحفلًا غنائيًّا عالميًّا للفنانة البريطانية "ANNE-MARIE"، وعروضًا لطائرات الدرون التي سجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر عرض في الشرق الأوسط باستخدام 3200 طائرة درون، إلى جانب الألعاب النارية.

كما ضم الحفل عرضًا فنيًّا لمناطق الموسم الـ15، وعروضًا تمهيدية لافتتاح المناطق الترفيهية، التي يمثل مجموعها فعاليات موسم هذا العام، إضافةً إلى القفز من خلال الحلقات، والرقص على أنغام موسيقى الأوركسترا العالمية.

ويشمل موسم الرياض هذا العام فعاليات ومناطق جديدة تغمر الزوار بتجارب حديثة، إذ تجمع بخياراتها المتنوعة مزيجًا من التفرد والعصرية، وسط غزارة ترفيهية جعلت من الرياض وجهةً مفضلة، ومساحةً محفزة لدى سكان المملكة وزوارها.