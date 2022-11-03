هلا السعيد تنشر صورا من نزهتها في "المالديف".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هلا السعيد صورا من نزهتها في "المالديف" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونالت إطلالة هلا السعيد إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث علق أحدهم: "حلويات"، وأضاف آخر تعليقا: "القمر".

من ناحية أخرى شاركت هلا السعيد في دراما رمضان الماضي بمسلسل "يوتيرن".

وشارك في بطولة المسلسل: توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، أيمن القيسوني، محمود حجازي، نورهان، نانسي صلاح، محمد الكيلاني، هلا السعيد، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل.

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