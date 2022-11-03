وائل فرج ينشر صورا من خطبته على مروة الأزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المخرج وائل فرج جمهوره ومتابعيه صورا من خطبته على الفنانة مروة الأزلي وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وهنأ عدد من الفنانين "فرج" بمناسبة خطبته، حيث علقت أسماء أبو اليزيد: "مبروك"، وأضافت الفنانة هبة الدسوقي: "مبروك"، كما علقت الفنانة ندى عادل: "مبروك".

يذكر أن الفنانة مروة الأزلي شاركت جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من حفل إطلاق مسلسل "الوضع مستقر 2"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت مروة الأزلي: "من حفل إطلاق مسلسل الوضع مستقر2 على منصة osn، إخراج وائل فرج"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "مش هتبطلي تحلوي بقى"، وعلق آخر: "قمر".

المسلسل يشارك في بطولته النجوم: خالد منصور، شادي الفونس، إنجي كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم.