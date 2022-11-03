"بعد أنباء خطبتها من عامل النظافة".. من هي غدير أبو خزيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت أنباء خطبة غدير أبو خزيم من عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد من تداولها عدم تأكيدها أو نفيها من الجانبين.

شاركت "أبو خزيم" النبأ المتداول عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الفيس كله اتقلب اهدوا شوية، من تواضع لله رفعه"، ثم عادت وأضافت تعليقا: "بسببكم محمد اعتذر عن حضور مؤتمر المناخ معايا". وزاد من التشكيك في نبأ الخطبة، أنها لم تنف أو تؤكد الأمر، رغم حرصها على التعليق.

وحرص عدد من متابعي حسابها على موقع فيسبوك، على تكذيب النبأ ووجهوا لها اتهاما بأنها تبحث عن التريند، لعدم نفيها الأمر.

هنا نرصد أبرز المعلومات عن غدير أبو خزيم:

- تعرف نفسها عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، أنها "كاتبة" و" ممثلة".

- تقدم برنامج عبر قناة "abc" باسم "مع غدير".

- عملت سابقا في قنوات "الصحة والجمال" و "قناة الحدث".

- أثارت الجدل بحلقة من برنامجها "مع غدير" بعنوان: "للرجال عادة شهرية مثل النساء".

- عام 2016 حررت محضر بقسم قصر النيل تتهم فيه إحدى شركات الإنتاج الشهيرة بسرقة اسم فيلم كتبته. حسبما نشرت بعض الصحف.

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