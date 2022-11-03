بشرى تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصلت الفنانة بشرى على الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت على توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي أيضا بيوم العلم.

ونشرت بشرى صورة الإقامة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام، وعلقت "في يوم العلم الاماراتي، اهنئ شعب الإمارات الغالي واهنئ نفسي بحصولي على الإقامة الذهبية وأتوجه بالشكر لقادة الدولة على هذه الثقة الكبيرة".

وفي سياق آخر يعرض حاليا لبشرى فيلم "معالي ماما" على منصة "Netflix" للمرة الأولى بعد عرضه في السينمات.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، إذ تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيمان السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

وتشارك بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته الـ٣٣ المنعقدة حاليا.

وتطير بشرى من تونس إلى دبي حيث يتم تكريمها في مهرجان ضيافة المقرر إقامته غدا الموافق ٤ من شهر نوفمبر المقبل في دورته السادسة والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.