بالصور| أحمد السقا يلعب مع أطفال مركز راشد لأصحاب الهمم ويستقبل تكريمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

زار النجم أحمد السقا، أطفال مركز راشد لأصحاب الهمم، واستقبلته مريم عثمان، المدير العام للمركز، وعدد من مسؤولي ومعلمي المركز، بالإضافة إلى طلبته الذين استقبلوه بباقات من الورود.

وخلال الزيارة تجول الفنان أحمد السقا بين أقسام المركز وفصوله المختلفة، وتابع مجموعة من الاستعراضات الدرامية والحركية قدمها أبناء "راشد لأصحاب الهمم"، وقام باللعب مع الأطفال، كما زار أيضاً ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز وتدريب مهني التي يسعى المركز من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات طلبته.

وأعرب الفنان أحمد السقا عن إعجابه بنوعية الخدمات التي يقدمها مركز راشد لأصحاب الهمم لطلبته، ويسعى من خلالها إلى تأهيلهم وتدريبهم وتحويلهم إلى عناصر فاعلة في المجتمع، مبدياً في الوقت نفسه إعجابه بالمستوى الاستعراضي والدرامي الذي قدمه الطلبة. وقال: "لقد برهن مركز راشد لأصحاب الهمم من خلال برامجه النوعية على قدرته في احتضان أبناء هذه الشريحة التي تحتاج منا إلى بذل مزيد من العطاء من أجل دعمها وتفعيل وجودها على الساحة".

وأضاف: "خلال زيارتي شهدت مجموعة من الاستعراضات التي قدمها أبناء المركز وتكشف عن نوعية قدراتهم ومواهبهم ومهاراتهم التي يمكن توظيفها في الدراما والسينما العربية"، مؤكداً على أهمية قيام صناع الدراما والسينما العربية بتوسيع المساحة المخصصة لأصحاب الهمم في أعمالهم.