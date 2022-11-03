فن ومشاهير

الأحد.. المركز القومى للمسرح يقيم دراسة نقدية للعرض المسرحي "استدعاء ولي أمر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "استدعاء ولي أمر".

وتقام في السابعة مساء الأحد القادم ٦ نوفمبر، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي "استدعاء ولي أمر" إنتاج مركز الهناجر للفنون، بقيادة الفنان القدير شادي سرور.

ويتحدث فيها الناقدة المسرحية الدكتورة وفاء كمالو، والناقد المسرحي محمد الروبي، ويدير الدراسة النقدية الناقد المسرحي باسم صادق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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