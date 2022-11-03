فرقة وجوه تبدأ بروڤات مسرحية "الرحلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأت فرقة وجوه المسرحية بروفات العرض المسرحي "الرحلة" عن رواية "رحلة حنظلة" للكاتب المسرحي السوري سعد الله ونوس والتي من المقرر عرضها قريبا على مسارح الدولة والمشاركة بها في العديد من المهرجانات.

"الرحلة" عرض إجتماعي كوميدي يحكي عن شخصية رجل يعيش حياة سلبية مغلقة حتى تتراكم عليه المشاكل ومشكلة بعد الأخرى حتى يجد أنه سبب مشاكله وأن الحل الوحيد هو أن يكون صاحب وعي وأن يساهم بإيجابية في تطوير نفسه وبيئته ووطنه.

عرض "الرحلة" عن رواية الكاتب المسرحي سعد الله ونوس دراماتورجي تامر الخطيب وبطولة مجموعة من أعضاء الفرقة ومن إخراج محمد رجب الخطيب.

من ناحية أخرى توقفت فرقة وجوه المسرحية لمدة تقارب عامين عقب آخر عروض الفرقة "تاج الجزيرة" والذي عرض على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

حضر عرض "تاج الجزيرة" كوكبة من النجوم وعلى رأسهم: ميرنا وليد، شريف باهر، المخرج محمد حمدي والمخرج حسن السيد.